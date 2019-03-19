YKS ücret yatırma işlemleri nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan adaylardan başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, YKS geç başvuru ve para yatırma nasıl yapılır? YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

YKS geç başvuru işlemleri 19 Mart'ta yapılıyor. Adaylar ÖSYM'nin https://osym.ais.gov.tr internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak başvuurlarını yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

YKS geç başvuru ücreti TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 75 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS'ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.