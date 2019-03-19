Bu yıl Ufka Yolculuk sınavı 17 Mart tarihinde saat 10.00 ve 12.00 saatleri arasında yazılı sınav gerçekleştirildi. Sınavda İlkokul kategorisi için 75, ortaokul kategorisi için 90, lise kategorisi için 110 soru soruldu. Peki Ufka Yolculuk sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav soruları ve cevap anahtarı kurumun Youtube hesabı üzerinden açıklanacaktır. Ufka Yolculuk sınav sonuçları ise 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak

UFKA YOLCULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ufka Yolculuk sınav soruları ve cevap anahtarı kurumun Youtube hesabı üzerinden açıklanacaktır. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

UFKA YOLCULUK YAZILI SINAVI NE ZAMANDI

Yazılı sınavlar 17 Mart'ta yapıldı. Yazılı sınav puanı 27 Mart Çarşamba saat 20.00'da açıklanacak.

2019 YILI UFKA YOLCULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR

Sınav sonuçları 3 Nisan Çarşamba saat 19.00'da duyurulacak.

UFKA YOLCULUK SINAVINDA DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

İlkokul kategorisi için 75, ortaokul kategorisi için 90, lise kategorisi için 110 soru soruluyor. İlkokul kategorisinde ve ortaokul kategorisinde 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Lise kategorisinde ise 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür.

İL ÖDÜLLERİ

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden duyurulacaktır.

a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

ÖDÜLLER NEDİR?

Birincilere 2 umre+2500 TL veya 8.000 TL, ikincilere 2 umre+1500 TL veya 7000 TL, üçüncülere 2 umre+500 TL veya 6000 TL, 4-10 olanlara 7 gr. Külçe altın verilecek.

SERVER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Server Gençlik ve Spor Kulübü olarak çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm fertlerin insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı, hayırlı ve faydalı,

- Varoluş gayesi ile başta sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak olmak üzere çok önemli ortak değerleri anlayan, benimseyen, davranışlarına yansıtan ve bunları başkalarına aktaran,

- İç huzura ermiş,

- Bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal yönden güçlü ve sağlıklı,

- Bugünün ve yarının gereklerine göre donanmış, eğitimli, kültürlü üstün vasıflı,

- Değişime açık, kendisini daima iyiye doğru değiştiren ve geliştiren,

- Olayları gerçek boyutları ile anlamaya yönelik kritik ve analitik düşünme yeteneğini ve farkındalık bilincini edinmiş,

- Doğal, helal ve sağlıklı beslenme konularında bilinçli tercihler yapabilen,

- Çevre konusunda duyarlı,

- Tüm varlıklara şefkat duygularıyla hizmet üreten,

- Sağduyulu kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunan,

- Böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplumun oluşması için faaliyetlerde bulunarak insanlığa fayda sağlamak misyonu ile 2016 tarihinde kurulmuştur.

Kulübümüz, bugüne kadar büyük başarılara imza atmış olan "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları"nı hem kalite hem de sayısal olarak daha iyi seviyelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu olan uluslararası "7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları"nı hicri 1440, miladi 2019 yılında "Güzel Ahlak" konusunda düzenleyecek olan kulübümüz, 8 Milyarlık insanlığa arz etmek üzere planlamalar yaptı.