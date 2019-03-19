AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2. dönem sınavları için hazırlık içinde. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav tarihini araştırıyor. MEB'in yayınladığı takvime göre, 2. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte 2019 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Adayların sınava nerede gireceklerini gösteren sınav giriş belgesi ise 3 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak.

MEB'in yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, AÖL 2. dönem sınavları 06 - 07 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019