Anneler Günü ne zaman? Annelik, yavrusuna karşı gösterdiği şefkat, ilgi ve koruma bütününe verilen addır. Anneler Günü tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan özel bir gündür. Peki 2019 yılı Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi güne denk geliyor? Anneler Günü ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

2019 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz için her yıl Anneler Günü kutlanır. 2018 yılında 13 Mayıs Pazar günü kutlanan Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2019 yılında 12 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

ABD'li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908'de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914'te ABD Kongresi'nin onayıyla ülke çapında "Anneler Günü"ne dönüştü.

ABD'nin Philedelphia Eyaleti'nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis'in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis'in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis'in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis'e "İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur" dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis'in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis'in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, "Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim" dedi.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

H.Latif SARIYÜCE

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım ÇALAPALA