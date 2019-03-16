YKS geç başvuru günü ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 12 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan YKS'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri alınacak. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, YKS geç başvuru günü için tarih belirlendi. Peki, YKS geç başvuru ne zaman yapılacak? 2019 YKS TYT sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 YKS kılavuzuna göre, YKS geç başvuru günü 19 Mart 2019 olarak belirlendi. Adaylar 19 Mart günü başvurularını tamamlayıp sınav ücretini de aynı gün içerisinde ödemelidirler. YKS geç başvuru ücreti TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 75 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

12 Şubat - 6 Mart 2019t arihleri arasında YKS'ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.