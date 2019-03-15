EKPSS engelli memur alımı ne zaman yapılacak?

Engelli vatandaşlarımızın kamuda işe başlamaları için yapılan EKPSS (Engelli Kamu mensubu Seçme sınavı) bu yıl yapılacak mı oldukça merak ediliyor. EKPSS sınavı her 2 yılda bir ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda EKPSS Engelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 yılında yapılacak. EKPSS engelli memur alım başvuru şartlarını da haberimizde detaylandırdık.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS sınavının 2020 yılının Nisan ayında yapılması planlanıyor. Sınava girmek isteyen engelli adayların başvuruları Şubat ayında yapılacak. Sonuçlar ise 2020 Mayıs ayında açıklanacak. Kura için yapılacak başvurular ise Mayıs ayında yapılacak.

Engellilerin memur olabilmesi için yapılacak sınavın ücretini ödemek için, ÖSYM'nin resmi intenet sayfasında e-İşlemler'de bulunan "ödemeler" kısmından kredi kartı veya banka kartıyla ödemeler yapılabilecek. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması bekleniyor, fakat sınava dair bir dava olursa mahkeme tarafından açıklama tarihleri ertelenebilir.

EKPSS'de Sorulan Sorular ve Soru Sayısı

Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı 1) Türkçe 15 2) Matematik 15 Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 4) Türkiye Coğrafyası 5 5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6