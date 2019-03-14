EKPSS engelli memur alım başvuru şartları ve EKPSS sınavı ne zaman yapılacak gibi sorular engelli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EKPSS sınavı 2020 yılında yapılacak. Daha önce 2 yılda bir yapılan EKPSS Sınavı Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adayların beklediği sınav tarihi ve başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS sınavının 2020 yılının Nisan ayında yapılması planlanıyor. Sınava girmek isteyen engelli adayların başvuruları Şubat ayında yapılacak. Sonuçlar ise 2020 Mayıs ayında açıklanacak. Kura için yapılacak başvurular ise Mayıs ayında yapılacak.

Engellilerin memur olabilmesi için yapılacak sınavın ücretini ödemek için, ÖSYM'nin resmi intenet sayfasında e-İşlemler'de bulunan "ödemeler" kısmından kredi kartı veya banka kartıyla ödemeler yapılabilecek. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması bekleniyor, fakat sınava dair bir dava olursa mahkeme tarafından açıklama tarihleri ertelenebilir.

Gelecek yıl yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, yükseköğretim ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun olan veya EKPSS'nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek kişiler başvuru yapabilecek. Engelli vatandaşların devlet memuru olabilmesi için yapılan bu sınav, KPSS sınavıyla aynı şekilde yapılmaktadır. İki sınav arasındaki tek fark, EKPSS sınavına engelli bireylerin girecek olmasıdır. EKPSS sınavında engelli adaylara, engel durumlarına ve öğrenim düzeylerine uygun olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulacak ve adaylara 60 dakika süre verilecek.

EKPSS'de Sorulan Sorular ve Soru Sayısı

Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı 1) Türkçe 15 2) Matematik 15 Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 4) Türkiye Coğrafyası 5 5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.