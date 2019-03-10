YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce aday, 2019 yılında gerçekleştirilen 6'ncı YÖKDİL sınavının sonuçları için bekleyişe geçti. Sonuçları bekleyen adaylar öte yandan 80 sorunun yer aldığı YÖKDİL sınavının soru ve cevaplarını görüntüleyerek, işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek istiyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı 14.00'te başladı ve adaylara cevaplamaları için 180 dakika verildi. Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Fakat, YÖKDİL sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÖKDİL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

6'ncı YÖKDİL sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.  Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.