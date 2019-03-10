Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftadan 11 milyon 84 bin devreden Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 13 milyon 200 bin lira olarak belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki, Sayısal Loto'da bu haftaki şanslı numaralar neler? İşte 9 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 MART 2019)

9 Mart Sayısal Loto: 08 - 18 - 29 - 43 - 45 - 49

Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 172 kişi 5 bin 178 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 312 kişi 80 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 191 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 6 bilen ve 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş kazanan kişi Kocaeli Gebze ilçesinden çıktı.