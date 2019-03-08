Yükseköğretim Kurumları Yabancı Diş (YÖKDİL) Sınavı için geri sayım başladı. Binlerce aday sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adayların katılabildiği YÖKDİL sınavının giriş belgeleri geçtiğimiz gün erişime açıldı. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır? YÖKDİL sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YÖKDİL sınavı için geri sayım başlarken, adaylar da sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin çıktısını almak istiyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanan ve bu sayfa üzerinden erişime açılan YÖKDİL sınav giriş belgesine aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

YÖKDİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK'ün yayınladığı takvime göre, bu sene 6'ncısı gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.  Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.