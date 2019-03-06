İkinci dönem sınavlarının başlamasıyla öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavlarına başlayan öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. Peki, yaklaşık 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatii için okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in yayınladığı takvime göre, yaz tatilinin başlangıç tarihi...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan çalışma takvimine göre, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık bir tatil sürecine girecek ve geride bırakılan eğitim yılının yorgunluğunu atacak.
3 aylık tatilin ardından, öğrenciler okullarına 16 Eylül 2019 Pazartesi günü dönecek ve ders zili bir kere daha çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.
2019 RESMİ TATİLLER
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|03 Haziran 2019 Pazartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
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