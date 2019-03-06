İkinci dönem sınavlarının başlamasıyla öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavlarına başlayan öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. Peki, yaklaşık 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatii için okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in yayınladığı takvime göre, yaz tatilinin başlangıç tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan çalışma takvimine göre, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık bir tatil sürecine girecek ve geride bırakılan eğitim yılının yorgunluğunu atacak.

3 aylık tatilin ardından, öğrenciler okullarına 16 Eylül 2019 Pazartesi günü dönecek ve ders zili bir kere daha çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2019 RESMİ TATİLLER