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  • 06.03.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 16:01

? 2018 - 2019 ?

sorusu son günlerde öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yaz tatili için heyecanlı bekleyiş sürerken, öğrenciler bir yandan ikinci dönem için sınavlara hazırlıklarına devam ediyor. Peki, 2018-2019 ? ?

Okullar ne zaman kapanıyor?

İkinci dönem sınavlarının başlamasıyla öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavlarına başlayan öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor. Peki, yaklaşık 3 aylık ? Yaz tatii için ? İşte MEB'in yayınladığı takvime göre, yaz tatilinin başlangıç tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan çalışma takvimine göre, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık bir tatil sürecine girecek ve geride bırakılan eğitim yılının yorgunluğunu atacak.

3 aylık tatilin ardından, öğrenciler okullarına 16 Eylül 2019 Pazartesi günü dönecek ve ders zili bir kere daha çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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