ATA AÖF bütünleme sınavına katılan öğrenciler, internet üzerinden aramalarını hızlandırdı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öte yandan ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada akademik takvimde güncelleme yapıldığı bildirildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23-24 Şubat'ta gerçekleştirilen ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhanbir bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, ATA AÖF OBS üzerinden açıklanacak ve öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecekler.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

DERSLER

Bahar yarıyılı eğitim-öğretim (dersler) 04 Şubat - 10 Mayıs 2019

SINAVLAR

BAHAR YARIYILI ARA (VİZE) SINAVI: 23-24 Mart 2019

Bahar yarıyılı yarıyı sonu sınavı - sınav merkezi tercihi 20-26 Mayıs 2019

BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI 29-30 Haziran 2019

Mezuniyet üç ders sınavı - sınav merkezi tercihi 01 - 02 Temmuz 2019

2019 - 2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı "Mozilla Firefox" tur. Sınavlarda "sınav raporunu görüntüleyememe" sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan "Rapora Git" butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.