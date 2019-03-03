Öğrenciler havaların ısınmasının ardından yaz tatilinin ne zaman geleceğini merak ediyor. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken, öğrencilerin merakla araştırdığı konuların başında yaz tatili geliyor. Şimdilerde birçok öğrenci Google'da yaz tatili ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılı Eğitim Öğretim takvimini önceden açıklamıştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre yaz tatili 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak. Tatil, 16 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Kısa bir süre önce konuşulmaya başlanan yaz tatili konusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu açıklamayı yaptı;

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı