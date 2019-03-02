YKS sınavı ne zaman? Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin üniversiteye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen YKS için adaylardan başvurular alınıyor. 6 Mart'ta sona erecek olan YKS başvuruları, sınav ücretinin yatırılması ile birlikte tamamlanacak. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS para yatırma işlemleri hangi bankaya yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2019 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS PARA YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

YKS başvuruları 6 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru ücreti ödeme için son gün ise 7 Mart olarak belirlendi. YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 50,00 TL'dir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılacak.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019