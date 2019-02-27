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  • 27.02.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 10:11

AÖL 2. dönem sonu sınavı ne zaman MEB-

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Şubat’ta tamamlandığı AÖL sınavı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Binlerce aday AÖL sınav tarihinin 2019 yılında ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. İşte o tarihler…

AÖL 2. dönem sonu sınavı ne zaman MEB-AÖL sınav tarihi 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 2. Dönem sınavı ile ilgili önemli tarihleri paylaştı. Adaylar 2019 yılı AÖL dönem sonu sınavları için çalışmalara başladı. Peki kimler 'ne başvuru yapabilir?

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 2. Dönem sonu sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi: 3 Nisan 2019
AÖL 2. Dönem sonu sınav tarihi: 6-7 Nisan 2019
AÖL 2. Dönem sonu sınav sonuç tarihi: 30 Nisan 2019 olarak belirlendi.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

-İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.
-Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.
-Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.

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