Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 26.02.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 10:05

? ne kadar?

Üniversite hayali kuran binlerce kişi sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. ı için başvurular sürerken sınav oturumlarının hangi tarihte yapılacağı da ÖSYM tarafından duyuruldu.

YKS başvuruları 12 Şubat'ta başladı ve 6 Mart tarihine kadar devam edecek. 2019 YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılıyor. Peki YKS ücreti ne kadar ve nereden ödeniyor?

YKS SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

İki oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavında bir de yabancı dil sınavı oturumu olacak. Tarihler aşağıdaki gibidir:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEğitim HaberleriYKS ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar