YKS başvuruları 12 Şubat'ta başladı ve 6 Mart tarihine kadar devam edecek. 2019 YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılıyor. Peki YKS ücreti ne kadar ve nereden ödeniyor?



YKS SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



İki oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavında bir de yabancı dil sınavı oturumu olacak. Tarihler aşağıdaki gibidir: