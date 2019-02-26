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  • 26.02.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 18:47

2019 TUS - STS soru ve cevapları yayımlandı! Peki, TUS - STS soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Birçok kişinin merakla beklediği 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Şimdi TUS - STS soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

2019 TUS - STS soru ve cevapları yayımlandı! Peki, TUS - STS soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019- ve 2019- STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem soru ve cevaplarının yayımladığını açıkladı.

TUS - STS SORU VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

24 Subat 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavının Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir.

ÖSYM AİS'E GİTMEK İÇİN AÇIKLAYINIZ

Sınava giren adaylar, ÖSYM AİS sayfasında sınav sorularının ve cevaplarının hepsini görebiliyor. Sınav soruları ve cevapları ÖSYM AİS sayfasında 10 gün boyunca yayınlanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınavı 24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşti. ÖSYM sonuç sayfasında TUS sınav sonuçları, 21 Mart 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak.

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