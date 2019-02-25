İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul'da eğitimini sürdüren milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt aramaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, dün yapılan açıklamada il genelinde bugün okulların tatil olduğu duyuruldu. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken bir yandan da yarın okulların tatil olup, olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (26 ŞUBAT SALI)

Milyonlarca öğrenci kar tatili haberini bekliyor. Ancak İstanbul Valiliği tarafından tatil ile ilgili bir açıklama gelmedi. Resmi makamlardan tatil ile ilgili açıklama apılmazsa yarın eğitime devam edilecek. Konu ile ilgili açıklama geldiği an haberimizin içeriğinde yer alacak.

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKTI

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı.

Geçen Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı.

Bugün hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, İBB'ne bağlı 'Kışla Mücadele' ekipleri de gece boyunca alarm durumundaydı. Ekipler, özellikle ana arterlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır durumunda bekletiliyor.