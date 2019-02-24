Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 24.02.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 19:53

telafi sınav sonuçları açıklandı! İşte sorgulama...

Birçok öğrencinin merakla beklediği İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınav sonuçları açıklandı. Peki, sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

2019 AUZEF telafi sınav sonuçları açıklandı

, birçok öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. İstanbul Üniversitesi, nı resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Peki, şimdi öğrenciler telafi sınav sonuçları nasıl öğrenilebilecek? İşte, işlemiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

2019 AUZEF TELAFİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF telafi sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada "2018 – 2019 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı sonuçları yayınlanmıştır. Bütünleme sınavına girmiş olan öğrencilerimiz ilgili ÖYS sistemlerine girerek "Sınavlarım" menüsü altından kendi sınav notlarını görüntüleyebilirler." ifadelerine yer verildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRMEYE ALINIYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEğitim Haberleri2019 AUZEF telafi sınav sonuçları açıklandı! İşte AUZEF telafi sınav sonuçları sorgulama...
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar