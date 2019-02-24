AUZEF telafi sınav sonuçları, birçok öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Peki, şimdi öğrenciler telafi sınav sonuçları nasıl öğrenilebilecek? İşte, AUZEF telafi sınav sonuçları sorgulama işlemiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

2019 AUZEF TELAFİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF telafi sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada "2018 – 2019 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı sonuçları yayınlanmıştır. Bütünleme sınavına girmiş olan öğrencilerimiz ilgili ÖYS sistemlerine girerek "Sınavlarım" menüsü altından kendi sınav notlarını görüntüleyebilirler." ifadelerine yer verildi.

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SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRMEYE ALINIYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60