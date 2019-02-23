Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, ligin 23. haftasında Bursaspor'u evinde konuk edecek. İstanbul ekibi bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Bursaspor ise deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak çıkış yakalamak hedefinde. Peki, Başakşehir - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.

- Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Ligde 24. randevu

Başakşehir ile Bursaspor, bugüne kadar ligde 23 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 9'unda gülen taraf İstanbul ekibi olurken, 7 maçta da kazanan Bursa temsilcisi oldu. 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli takımın attığı 27 gole Bursa temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Başakşehir 5 maçtır yenilmiyor

Medipol Başakşehir, rakibiyle oynadığı son 5 maçta boyun eğmedi. Tek beraberliğini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 ile alan Abdulllah Avcı'nın takımı, diğer 4 müsabakayı kazanmasını bildi. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip ağlara 8 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Ayrıca turuncu-lacivertliler, Bursaspor'u ağırladığı 11 lig maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Bursa temsilcisine karşı evindeki son yenilgisini 12 Mayıs 2012'de Süper Lig Süper Final karşılaşmasında 4-0'lık skorla almıştı.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9'unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir ile oynadığı son 5 maçta ise gol sevinci dahi yaşayamayan Bursaspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini 25 Nisan 2015'te aldı. O gün Bursa'da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar 4-1 kazanırken; sonraki 7 maçta galip gelemedi. Bu 7 mücadelenin 5'ini ise İstanbul ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

İSTANBUL KABUSU

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Bursaspor'un İstanbul ekiplerine karşı 24 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor. Yeşil beyazlılar bu ekiplerden son olarak 25 Eylül 2016'da Bursa'da oynanan mücadelede Kasımpaşa'yı 1-0'lık skor ile yenmişti. Bu mücadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı.

12 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul'da son olarak 9 Eylül 2016'da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor'un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1'lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba'nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

BURSASPOR KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba'nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6'sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.