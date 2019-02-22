YKS para yatırma hangi bankaya yapılacak? 2019 TYT üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır?

YKS başvuruları nasıl yapılır? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavına başvurular 6 Mart'ta sona erecek. Peki, YKS para yatırma işlemleri hangi bankaya yapılacak? 2019 YKS başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin yapacağı YKS başvuruları 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILACAK?

2019 YKS sınav ücreti her oturum için 50,00 TL'dir.

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 50,00 TL'dir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılacak.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019