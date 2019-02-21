ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM-ALES

ALES sınavının tarihi ve başvuruların ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündemde sıkça araştırılan ALES/1 başvuruları 5 Mart 2019 tarihinde alınmaya başlayacak. ÖSYM, 2019 ALES sınav tarihlerini de belirledi.



ALES 2019 SINAVLARI HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞECEK?

ALES/1: 5 Mayıs 2019

ALES/2: 22 Eylül 2019

ALES/3: 17 Kasım 2019





ALES SINAVI HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

-Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

-Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

-Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

