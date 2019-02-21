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  • 21.02.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 17:24

sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM-ALES

Binlerce kişi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın () 2019 yılında hangi tarihte düzenleneceğini merak ediyor. Kariyerinden yükselmeyi planlayan ve eğitim hayatını daha da ilerletmek isteyenler na katılıyor. ÖSYM’nin 2019 yılında 3 ayrı tarihte düzenleyeceği ALES hakkındaki bilgiler haberimizde yer alıyor.

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM-ALES

sınavının tarihi ve başvuruların ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündemde sıkça araştırılan ALES/1 başvuruları 5 Mart 2019 tarihinde alınmaya başlayacak. ÖSYM, 2019 ALES sınav tarihlerini de belirledi.

ALES 2019 SINAVLARI HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞECEK?

ALES/1: 5 Mayıs 2019
ALES/2: 22 Eylül 2019
ALES/3: 17 Kasım 2019



ALES SINAVI HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
-Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
-Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
-Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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