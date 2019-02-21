Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarıyla ilgili birçok öğrenci araştırma yapmaya başladı. Şimdilerde AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde sınav tarihlerine ilişkin detayları yayımlandı. Böylece birçok öğrencinin merak ettiği AÖL sınav tarihleri belli oldu mu sorusu yanıt bulmuş oldu. İşte AÖL sınav tarihlerine ilişkin detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler, 2. dönem AÖL sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Ay sonunun yaklaşmasının ardından birçok öğrenci sınav takvimini araştırmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Nisan tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli metodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00'da, ikinci oturum öğleden sonra 14.00'te yapılıyor. Öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriliyor.

AÖL KREDİ SİSTEMİ HAKKINDA

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.