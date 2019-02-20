ÖSYM ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birlikteliğiyle gerçekleştirilen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvurular başladı. MBSTS 2019 sınavında adaylar toplam 60 soruya cevap verecek. Sınav toplamda 1 buçuk saat sürecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvurusu nasıl yapılır? İşte MİB MBSTS başvuru tarihleri...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DİB MBSTS 2019 sınavı için başvurular alınmaya başlandı.MBSTS 2019 sınavı 1 buçuk saat sürecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS kullanıcı adı ve şifresini girerek tamamlayabilecek.

ÖSYM AİS'E GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

150 TL olan sınav ücreti ÖSYM hesabına;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecektir.

MBSTS BAŞVURUSU ÖSYM TARAFINDAN YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 13 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü, ise 12 Mart 2019 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Sınav, saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.