KPSS başvuruları memur olma hayali kuran binlerce genç vatandaşın gündeminde yer alıyor. Birçok genç şimdiden 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihlerine ilişkin detaylar açıklandı. 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Memur olma hayali kuran binlerce vatandaşın gündeminde KPSS başvuruları yer alıyor .ÖSYM tarafından 2019 KPSS sınav takvimi yayınladı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak, 15 Mayıs 2019'da sona erecek. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ VE SINAV TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.