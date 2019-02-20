Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada öğretmenlere müjdeyi verdi. Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Şimdi birçok kişi 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 bin öğremen ataması branş dağılımı belli oldu mu sorusuyla ilgili merak ettiğiniz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada öğremenlere müjdeyi vererek "Bay Kemal senin zamanında yokluk kuyruğuydu. Bizim zamanımızda varlık kuyruğu. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi. Nerede bir mahalle arasında market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla beraber bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Milletimizin karşısına daima yeni projelerle çıkıyoruz. Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleşeceğiz." şeklinde konuştu.

Öğretmen atamaları için ön başvurular 26 Mart tarihinden itibaren alınmaya başlanacak.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen başvurusuna ilişkin tarihleri açıkladı. Açıklanan takvime göre; ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan 2019 tarihinde olacak. Sözlü sınavlar 12 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 4 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

Ön Başvuru Alınması: 26/03/2019

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı: 01/04/2019



Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 01/04/2019



Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması: 12/06/2019 ve 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 08/07/2019 ve 10/07/2019



Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 16/07/2019



Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.