Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci yaklaşık iki hafta önce ikinci dönem eğitimine başladı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? 3 aylık tatil için okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

4 Şubat'ta başlayan 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.