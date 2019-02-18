Üniversite mezunu birçok kişi şimdilerde 2019 ALES ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Lisans üstü eğitimi tamamlayıp akademik kariyer yapmak isteyen üniversite mezunları ALES ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak. ALES'e dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

2019 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite mezunları ALES'in ne zaman yapılacağını büyük bir merakla araştırıyor. ÖSYM tarafından ALES'in ilk oturum tarihi açıklandı. 2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES başvuruları 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2019 YILI ALES SINAV TARİHLERİ

ALES/2 sınavı: 22 Eylül 2019 (Başvurular 9-17 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.)

ALES/3 sınavı: 17 Kasım 2019 (Başvurular, 17-25 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.)

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.