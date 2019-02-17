Okullar ne zaman kapanacak? MEB çalışma takvimi Milyonlarca öğrenci ikinci dönem ders programına başladı. Yarıyıl tatilinin yeni bitmesinin ardından 2019 yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. MEB çalışma takvimine göre yaz tatili tarihi belirlendi.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci "Okullar ne zaman kapanacak?" Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Yaz tatilini planlayan veliler ve öğrenciler MEB'in çalışma takvimini merak ediyor.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



4 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 14 Haziran 2019'da sona erecek. Böylece öğrencileri sevindiren 3 aylık yaz tatili başlamış olacak. Sonbahar eğitim-öğretim dönemi ise 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.



ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİ BOYUNCA NELER YAPMALI?



Uzmanlar aileleri yaz tatili hakkında uyarıyor. Tamamen dersten koparılmaması gereken çocuklar sadece derse de gömülmemeli ve dengeli bir tatil geçirmelidir.



-Konu tekrarı,

-Sosyal aktiviteler,

-Akraba ziyaretleri,

-Vücut ve zihin dinlendirilmeli,

-Spor yapılmalı ve dengeli beslenilmeli,

-Uzun süre bilgisayar oyunları başında vakit geçirilmemeli,

-Doğa gezileri yapılmalı,

-Müzeler ve sanat galerileri gezilmelidir.

