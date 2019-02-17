ALES sınavının başvuruları Mart ayında başlayacak. 2019 yılındaki tüm ALES sınavlarının başvuru ve uygulama tarihi açıklandı. ALES başvuruları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavının başvuruları Mart ayında başlayacak. 2019 yılındaki tüm ALES sınavlarının başvuru ve uygulama tarihi açıklandı. ALES başvuruları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
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