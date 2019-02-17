ALES sınavının başvuruları Mart ayında başlayacak. 2019 yılındaki tüm ALES sınavlarının başvuru ve uygulama tarihi açıklandı. ALES başvuruları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.



ALES NE ZAMAN YAPILACAK?