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  • 17.02.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 13:03

yılında ne zaman? - 2019

’in 2019 yılı için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. tarafından duyurulan ALES için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin merak ettiği yılında ne zaman düzenlenecek? İşte ayrıntılar…

ALES sınavının başvuruları Mart ayında başlayacak. 2019 yılındaki tüm ALES sınavlarının başvuru ve uygulama tarihi açıklandı. ALES başvuruları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/" resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

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