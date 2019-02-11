Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren Okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arayan binlerce öğrenci MEB iş takviminin açıklanmasının ardından yaz tatili için plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatilinin hemen ardından yaz tatili soruları gelmeye başladı. Tatile doymayan öğrenciler ve yaz tatili planlarını MEB takvimine göre planlayacak olan veliler, okulların kapanış tarihini internet üzerinden araştırıyor.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019 YAZ TATİLİ BAŞLANGICI



Milli Eğitim Bakanlığı 2018- 2019 iş takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek.



2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

