AÖF kayıt yenileme için bekleyiş sona erdi. 2018-2019 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi yani ders ekle-sil ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi ile tamamlanacak. Peki, kayıt yenileme ders ekle sil işlemleri nasıl yapılır? 2019 AÖF sınavları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 11 - 22 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME DERS EKLE-SİL NASIL YAPILIR?

Ders seçimişlemi, aof.anadolu.edu.tradresindeki Kayıt Otomasyonubağlantısı Kayıt Yenilemelinkindenilgili kayıt tarihleriarasında yapılacaktır. Ders seçimişlemi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

* Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

* Öğrenci, dersseçim (ekle/sil)işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

* Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.

* Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

* Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

* Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göreödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

* 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

* Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

* Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrencilerYabancı Dil I-II ve Türk DiliI-IIderslerini seçmelerigerekir.

* 2018-2019 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

* 2018-2019 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

* Yabancı Dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.

Ders seçimişlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

* Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

* İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

* Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

2. İŞLEM: KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tradresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar dönemi ara sınavı: 13-14 Nisan 2019

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019