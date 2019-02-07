Ustalık sınavı 6’ya çıkıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, daha önce yılda 3 kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık 2 ayda bir yapılacağını belirterek, bu sınavların elektronik olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Özer, "Bu ay sonu itibariyle yeni değişikliği yürürlüğe sokuyoruz. Böylece koşulları sağlayanların sınav dönemlerini bekleme süresi kısalacak" dedi.