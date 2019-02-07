AÖL kayıt yenileme süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, son işlem tarihi 6 Şubat olarak belirlenen kayıt yenilemenin süresinin uzatıldığı bildirildi. Adayların 2. dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 Açık lise sınavları ne zaman? İşte detaylar...

MEB tarafından yapılan açıklamada, "2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 11 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir." denildi.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?