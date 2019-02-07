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  • 07.02.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 16:57

tarihi uzatıldı! 2019 ? Kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

işlemler devam ediyor. MEB tarafından 6 Şubat'a alınan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatıldı. Peki, ? 2019 yapılacak? Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

Açık lise kayıt yenileme tarihi uzatıldı

AÖL kayıt yenileme süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, son işlem tarihi 6 Şubat olarak belirlenen kayıt yenilemenin süresinin uzatıldığı bildirildi. Adayların 2. dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 Açık lise sınavları ne zaman? İşte detaylar...

MEB tarafından yapılan açıklamada, "2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 11 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir." denildi.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

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