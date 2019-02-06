Okullar ne zaman kapanacak? Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 20 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen 4 Şubat'ta ikinci döneme başladı. İkinci dönem derslerini alan öğrenciler sınavlara hazırlanırken bir yandan da yaz tatili için bekleyişe geçti. MEB'in yayınladığı takvime göre, okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, 3 aylık yaz tatili ne zaman başlıyor? 2018-2019 okullar ne zaman kapanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-2019 iş takviminde yer alan bilgite göre, 4 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 14 Haziran'da sona erecek ve 3 aylık yaz tatili maratonu başlayacak.

2019-2020 eğitim öüretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR BAŞLIYOR

LGS

8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 1 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

YKS

Üniversiteye geçiş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 15-16 Haziran'da yapılacak. Bu sınava başvurular, 12 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında alınacak.