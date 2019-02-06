2019 Liseye Geçiş Sınavı Ne Zaman? 2019 LGS Sınavı Başvuruları Ne Zaman? LGS örnek sorular

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman yapılacağı, yarıyıl tatilinin bitmesi ve ders zilinin çalmasıyla birlikte merak konusu oldu. Bir yandan sınava yönelik hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS sınav tarihini öğrenmek istiyor. İşte, MEB'in duyurduğu 2019 LGS sınav tarihi...



LGS SINAV TARİHİ



Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri belli olacak ve sınavda ter döken adaylar bir sonraki adımda tercihlerini yapıp sonuçları beklemeye koyulacaklar.

2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019´da yapılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

KAYIT BÖLGELERİ GÜNCELLENİYOR



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "LGS kapsamındaki liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleriyle yapıldığını anlattı.