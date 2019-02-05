Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, her yıl Şubat ayının ilk haftası kutlanan "Güvenli İnternet Günü" dolayısıyla 5 Şubat'taki etkinlikte 100 öğretmene eğitim verileceğini belirterek, "Bu eğitimle, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalığının artırılmasını sağlayacağız" açıklamasını yaptı.
- Eğitim
- 05.02.2019
- Gazete
Güvenli internet için eğitim hamlesi
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