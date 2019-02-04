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  • 04.02.2019 17:26

ne zaman? yapılacak? İşte üniversite sınavının tarihi

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Eğitim öğretimin ikinci sömestırının başlamasıyla birlikte 2 milyona yakın üniversite öğrencisi adayının beklediği başvurularına da adım adım yaklaşılmış oldu. Milyonlarca üniversite adayı YKS başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki 2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ? İşte, YKS başvuru ve sınav tarihleri.

YKS başvuru tarihi ne zaman? 2019 YKS ne zaman yapılacak? İşte üniversite sınavının tarihi

2019 başvuru ve sınav tarihleri sınava girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, 2019 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri.

2019 YKS NE ZAMAN?

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi ()
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
: 15 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Testi (YDT)
Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

NOT: 2019 üniversite sınavları için geç 19 Mart 2019 olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; 'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.
– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.
– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.
– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.

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