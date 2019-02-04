İŞKUR TYP 2 bin 670 personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2 bin 670 personel alımı yapacak. Binlerce kişi başvuru şartlarını merak ediyor. İllere göre değişmekle birlikte İŞKUR "Ağaçlandırma, Park Düzenlemeleri, Çevre Düzenlemesi" alanlarında toplamda 62 ilan yayınladı. İşsiz kişileri sevindiren ve onlara bir umut olan haberiniz ayrıntılarını derledik.
Başvuruların son tarihi ise ilanlara göre değişebiliyor. İŞKUR TYP başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu, hangi durumlarda başvurunun değerlendirilemediğini de haberimizde bulabilirsiniz.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-Türkiye İş Kurumu'na İŞKUR kayıtlı işsiz olmak,
-18 yaşını tamamlamış olmak,
-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
-Öğrenci olmamak,
-Açıköğretim ve açık lise öğrencilerİ de başvuruda bulunabiliyor.
İŞKUR TYP'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?
-İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
-Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
-Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
-Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
-Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
Başvuruların son tarihi ise ilanlara göre değişebiliyor. İŞKUR TYP başvurusu için gerekli şartların neler olduğunu, hangi durumlarda başvurunun değerlendirilemediğini de haberimizde bulabilirsiniz.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-Türkiye İş Kurumu'na İŞKUR kayıtlı işsiz olmak,
-18 yaşını tamamlamış olmak,
-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
-Öğrenci olmamak,
-Açıköğretim ve açık lise öğrencilerİ de başvuruda bulunabiliyor.
İŞKUR TYP'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?
-İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
-Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
-Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
-Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
-Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
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