4 Şubat'ta başlayan sömestr tatili bugün sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 20 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen dersbaşı yaptı. Havaların sıcak gitmesi ile birlikte yaz tatilini bekleyen öğrenciler şimdiden okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ne zaman bitiyor? 2018-2019 okullar ne zaman kapanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019 LGS NE ZAMAN?

LGS sınavının 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı açıklandı. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

TATİLDE NELER YAPILMALI?

3 aylık yaz tatilinde uzmanlar öğrencileri tatili iyi değerlendirmeleri konusunda uyarıyor. Peki 3 aylık yaz tatilinde neler yapılmalı?

● Konu tekrarı yapılmalı,

● Sosyal aktiviteler yapılmalı,

● Akraba ziyaretleri yapılmalı,

● Vücut ve zihin dinlendirilmeli,

● Spor yapılmalı ve dengeli beslenilmeli,

● Uzun süre bilgisayar oyunları başında vakit geçirilmemeli,

● Doğa gezileri yapılmalı,

● Müzeler ve sanat galerileri gezilmeli.