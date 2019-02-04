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  • 04.02.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 16:38

DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2. dönem öğretmen başvurusu başladı

DYK öğretmen başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlğı'nın sistemleri üzerinden gerçekleştirilen öğretmen başvuruları tercihlere göre tamamlanacak. Peki, öğretmen başvurusu nasıl yapılır? DYK 2. döenm öğretmen başvuru süresi ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

EBA DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

DYK 2. dönem öğretmen başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında hizmet veren kadrolu ve ücretli öğretmenlerin başvuru işlemleri nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 2. dönem başvuruları ne zaman bitiyor? İşte başvurularının ayrıntıları...

4 Şubat'ta başlayan başvurular 10 Şubat'ta sona erecek.

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EBA DYK ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, MEBBİS ve ODSGM üzeinden yapılıyor. Başvuru yapacak olan öğretmenler branşları ile okutabilecekleri farklı branşlara da başvuru yapabilecek.

Görevlendirme kayıtlarında yer alan üç kurs merkezine kadar tercih yapabilecek olan öğretmenler, dilerlerse "Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum" seçeneğini işaretleyerek, ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilecek.

DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılacak.

İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilecek. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilecek. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilemeyecek.

Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler "Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum" butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilecekler.

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