Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri için son günlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerin 2. dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2019 AÖL 2. döenm kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin 2. dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar ikinci dönem sınavına katılamayacak.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL'si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 09 Ocak 2019

2. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Şubat 2019

2. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Nisan 2019

2. dönem sınavları: 06 - 07 Nisan 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 30 Nisan 2019

3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.