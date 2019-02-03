2019 yılı YDS başvuruları 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılabiliyor. YDS geç başvuru tarihi ise 21 Şubat olarak belirlendi. ÖSYM resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden kolayca yapılıyor.
YDS 2019 NE ZAMAN?
2019 yılı YDS sınav tarihi ÖSYM tarafından belirlendi ve adaylara duyuruldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak.
YDS BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YDS 2019 SINAV ÜCRETİ HAKKINDA
YDS sınav ücreti 120 TL olarak belirlendi, ödemeler https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilebilir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
YDS başvuruları ne zaman sona erecek? YDS 2019 yılında ne zaman?
Yabancı Dil Sınavı (YDS) için başvurular devam ediyor. 30 Ocak’ta başlayan YDS başvuruları hangi tarihte sona erecek? YDS sınavı ne zaman yapılacak? Binlerce adayın merak ettiği tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
2019 yılı YDS başvuruları 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılabiliyor. YDS geç başvuru tarihi ise 21 Şubat olarak belirlendi. ÖSYM resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden kolayca yapılıyor.
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