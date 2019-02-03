YDS başvuruları ne zaman sona erecek? YDS 2019 yılında ne zaman?

2019 yılı YDS başvuruları 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılabiliyor. YDS geç başvuru tarihi ise 21 Şubat olarak belirlendi. ÖSYM resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden kolayca yapılıyor.



YDS 2019 NE ZAMAN?



2019 yılı YDS sınav tarihi ÖSYM tarafından belirlendi ve adaylara duyuruldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak.



YDS BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



YDS 2019 SINAV ÜCRETİ HAKKINDA



YDS sınav ücreti 120 TL olarak belirlendi, ödemeler https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilebilir.



Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)