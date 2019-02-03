AÖF kayıt yenilemesi 2019 yılında ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren bir haber geldi. AÖF kayıt yenilemelerinin hangi tarihte yapılması gerektiği belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri nereden ve nasıl yapılıyor?

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenilemeleri için az bir zaman kaldı. Peki AÖF sınavları 2019 yılında ne zaman düzenlenecek? İşte tüm detaylar…



AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA



AÖF kayıt yenilemesi 11-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖF adayları kayıt yenileme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. AÖF kayıt yenilemesi resmi internet sitesi üzerinden ya da AÖF bürolarına giderek yapılabiliyor.



AÖF SINAVLARI 2019 YILINDA NE ZAMAN?



AÖF Bahar Dönemi ara sınavları: 13-14 Nisan 2019

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 AÖF üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019

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