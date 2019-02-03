AÖF kayıt yenilemesi 2019 yılında ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenilemeleri için az bir zaman kaldı. Peki AÖF sınavları 2019 yılında ne zaman düzenlenecek? İşte tüm detaylar…
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA
AÖF kayıt yenilemesi 11-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖF adayları kayıt yenileme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. AÖF kayıt yenilemesi resmi internet sitesi üzerinden ya da AÖF bürolarına giderek yapılabiliyor.
AÖF SINAVLARI 2019 YILINDA NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi ara sınavları: 13-14 Nisan 2019
AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019
2018-2019 AÖF üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA
AÖF kayıt yenilemesi 11-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖF adayları kayıt yenileme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. AÖF kayıt yenilemesi resmi internet sitesi üzerinden ya da AÖF bürolarına giderek yapılabiliyor.
AÖF SINAVLARI 2019 YILINDA NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi ara sınavları: 13-14 Nisan 2019
AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019
2018-2019 AÖF üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.