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  • 01.02.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 12:02

2019 yılında ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran binlerce kişi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın () ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Üniversiteye giriş için YKS sınavından yeterli not almak gerekiyor. İşte 2019 yılı YKS’ye ilişkin tüm bilgiler…

YKS 2019 yılında ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Binlerce kişinin gündemde sıkça araştırmaya başladığı için tarih verildi. tarafından yılda bir kez düzenlenen YKS, iki oturum halinde 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2. oturumu ise Yabancı Dil Oturumu (AYT) olarak düzenlenecek.

YKS 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bu yıl na girecek olan vatandaşların başvuru tarihini kaçırmaması son derece önem taşıyor. için başvurular 12 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart tarihine kadar devam edecek. YKS geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.

ları https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor. Bunun için başvuru yapacakların ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ya da eğitim bilgisinin bulunması gerekiyor. Eğer yoksa ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ya da başvuru merkezlerinden YKS başvurusu gerçekleştirilebilecek.

YKS SINAV ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Üniversite sınavına katılacak adayların "https://odeme.osym.gov.tr/" internet sitesi üzerinden katılacakları oturumu seçerek ve T.C. kimlik numaralarını girererek gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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