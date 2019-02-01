YKS 2019 yılında ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Binlerce kişinin gündemde sıkça araştırmaya başladığı YKS için tarih verildi. ÖSYM tarafından yılda bir kez düzenlenen YKS, iki oturum halinde 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2. oturumu ise Yabancı Dil Oturumu (AYT) olarak düzenlenecek.



YKS 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Bu yıl üniversite sınavına girecek olan vatandaşların başvuru tarihini kaçırmaması son derece önem taşıyor. YKS 2019 için başvurular 12 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart tarihine kadar devam edecek. YKS geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.



YKS başvuruları https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor. Bunun için başvuru yapacakların ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ya da eğitim bilgisinin bulunması gerekiyor. Eğer yoksa ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ya da başvuru merkezlerinden YKS başvurusu gerçekleştirilebilecek.

YKS SINAV ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Üniversite sınavına katılacak adayların "https://odeme.osym.gov.tr/" internet sitesi üzerinden katılacakları oturumu seçerek ve T.C. kimlik numaralarını girererek gerçekleştirmeleri gerekiyor.