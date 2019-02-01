ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM'nin düzenlediği bütün sınavlara katılabilmek için ÖSYM şifresine sahip olmak gerekiyor. Sınav başvuruları, tercihleri, yayınlanan sınav kılavuzları ya da soru ve cevaplar gibi tüm işlemler ve detaylar ÖSYM şifresi ile öğrenilebiliyor.
ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yaparak, aradığınız her şeye ulaşmanız mümkün. Peki 2019 yılında da geçerli olan ÖSYM şifresini nereden bulabilirsiniz? İşte detaylar…
ÖSYM ŞİFRESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İlk kez şifresi alacaksanız öncelikle ÖSYM başvuru merkezlerinden birine gitmeniz gerekiyor. Bu verilen şifre geçici olduğundan kısa sürede kendinize özel bir şifre oluşturarak yenilemeniz gerekiyor. Bunun için ise "ais.osym.gov.tr" internet adresini ziyaret etmeniz yeterli oluyor. Şifrenizi yeniledikten sonra kimseyle paylaşmamanız oldukça önem taşıyor. Bu şifre ile ÖSYM internet sitesinden istediğiniz işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.
ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yaparak, aradığınız her şeye ulaşmanız mümkün. Peki 2019 yılında da geçerli olan ÖSYM şifresini nereden bulabilirsiniz? İşte detaylar…
ÖSYM ŞİFRESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İlk kez şifresi alacaksanız öncelikle ÖSYM başvuru merkezlerinden birine gitmeniz gerekiyor. Bu verilen şifre geçici olduğundan kısa sürede kendinize özel bir şifre oluşturarak yenilemeniz gerekiyor. Bunun için ise "ais.osym.gov.tr" internet adresini ziyaret etmeniz yeterli oluyor. Şifrenizi yeniledikten sonra kimseyle paylaşmamanız oldukça önem taşıyor. Bu şifre ile ÖSYM internet sitesinden istediğiniz işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.
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