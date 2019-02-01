ÖABT ne zaman yapılacak? KPSS ÖABT sınavında hangi değişiklikler yapıldı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapabilmek isteyenlerin ÖABT sınavını başarıyla tamamlaması gerekir. ÖSYM'den yapılan yeni bir açıklamaya göre; ÖABT sınavında önemli değişiklikler yapıldı. Gündemde merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖABT sınavında 2019 yılında ilk kez gerçekleşecek olan değişiklikler yapıldı. Test konularının dağılımı ve yeni alanlarla ilgili bilgi paylaşıldı. Ayrıca 2019 yılında gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sınavı için örnek sorular da resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.



2019 yılında düzenlenecek olan ÖABT sınavı 28 Temmuz'da gerçekleşecek. Tüm alanlardaki soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında da sınava girilebilecek.



ÖABT ÖRNEK SORULAR



18 Alana İlişkin Konu Dağılımları

Örnek Sorular (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği)

Örnek Sorular (Beden Eğitimi Öğretmenliği)



