LGS 2019 ne zaman? Örnek sorular yayınlandı!

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. MEB, 2019 yılında düzenlenecek olan LGS'nin tarihini açıkladı. Her ay örnek soruların da resmi web sitesi üzerinden yayınlanacağı açıklandı.



LGS örnek soru kitapçığında 20 sayısal ve 25 sözel olmak üzere toplamda 45 soru yer alıyor. Öğrenciler sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr" üzerinden ulaşabilir.





LGS 2019 YILINDA NE ZAMAN?



Liseye geçiş için öğrencilerin girmek zorunda olduğu LGS sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. LGS sınavı için başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar MEB'ten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Başvuru tarihi belli olduğunda E-okul üzerinden yapılabilecek.

LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Liseye geçiş sınavıyla ilgili önemli bir değişiklik oldu. MEB, sayısal alan sınavının süresinin uzatıldığını açıkladı. Sınavın birinci bölümünde 50 soru olacak ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanın bulunduğu ikinci bölüm ise 40 sorudan oluşuyor ve 80 dakika süre verilecek.