Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. E-Devlet sistemi üzerinden yapılan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçları merak ederken başvuru yapamayan adaylar ise başvuruların nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra arama butonunda "ücretli öğretmenlik" yazın. Çıkan pencerede sizden istenen bilgileri girdikten sonra başvurularınızı tamamlayın.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ağustos ve Eylül aylarında ücretli öğretmenlerin görevleri başlar. Başvuru sahipleri, sonuçlarına e-Devlet'ten ulaşabilecek. Öte yandan başvuru sonucunuza göre görev aldıysanız ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de aranarak bildirilirsiniz.