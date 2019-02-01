15 tatil ne zaman bitecek? Tatil sonrası çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır?

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencileri heyecanlı bekleyişi de başladı. 15 tatilin bitmesi ve yarıyılın başlaması 4 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. İki haftalık tatil sonrası öğrencilerin okula uyum sağlayabilmesi ve depresyona girmemesi için neler yapılması gerekir?Ailenin çocuğa gösterdiği davranış başarı ile doğrudan ilişkilidir. Ailenin çocuk üzerinde uygulayacağı disiplin ne çok fazla ne de çok az olmalıdır. Tatil dönüşü çocukların konsantrasyon eksikliği, odaklanma sorunu gibi durumlarla karşılaşması normaldir. Bu durumda üstüne gitmeyerek anlamaya çalışmak gerekir.Ailelerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması için söylemlerine dikkat etmeleri çok önemlidir. Negatif cümleler (eleştiri, yargılama, kıyaslama vs.) öğrencinin moral bozukluğunun ve yaşanan sorunların artmasına neden olur. Hem pozitif cümleler sarf edilmesi iyi olacaktır. Eğer ileri boyutta olumsuz gelişmeler gözlemleniyorsa mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır.Özellikle okulların açılmasından bir gün önce öğrencilerin yaşadığı stres artar. Bu nedenle okul hazırlıklarının mümkün olduğunca son güne bırakılmaması gerekir. Tatilde değişen uyku süresi, beslenme şartları, ödüller gibi konuların yeniden okul moduna uyarlanması gerekir.